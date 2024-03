New Yorkin pörssi nousussa, Trumpin yhtiön kurssi kipusi

Alkuvuodesta lukuisia ennätyksiä takonut laaja-alainen S&P 500 -indeksi ylsi keskiviikkona jälleen uusiin ennätyskorkeuksiin. Edellinen ennätys oli viime viikolta.



S&P 500 luisui huomattavasti päivän aikana, mutta singahti kaupankäynnin päättyessä noin 0,9 prosenttia plussan puolelle. S&P 500 on kiivennyt alkuvuonna päälle kymmenen prosenttia.



Keskiviikon päätteeksi teollisuusindeksi Dow Jones oli vuorostaan 1,2 prosentin nousussa ja teknologiapainotteinen Nasdaq kapusi 0,5 prosenttia.



– Huolimatta siitä, että inflaatio on pysynyt itsepintaisen korkeana, sijoittajat ovat vaikuttuneempia talouden tilasta ja kuluttajien sitkeydestä kuin he ovat huolissaan (Yhdysvaltain keskuspankin) Fedin koronalennusten siirtymisestä kauemmas tulevaisuuteen, sanoi Independent Advisor Alliance -yhtiön Chris Zaccarelli talousuutistoimisto Bloombergin mukaan.

Fedin edustaja lykkäisi koronalennuksia

Fed kertoi viime viikolla, että se on edelleen aikeissa alentaa ohjauskorkoja tämän vuoden aikana, vaikka pitikin ne vielä ennallaan. Pankki on kaavaillut tälle vuodelle kaikkiaan kolmea koronalennusta.



Fedin johtokunnan jäsen Christopher Waller sanoi kuitenkin keskiviikkona, ettei näe syytä kiirehtiä koronalennusten kanssa, sillä viime kuukausien inflaatioluvut ovat tuottaneet pettymyksen.



– Mielestäni on asianmukaista vähentää koronalennusten kokonaismäärää tai siirtää niitä pidemmälle tulevaisuuteen vastauksena viimeaikaisiin lukuihin, Waller sanoi New Yorkissa järjestetyssä konferenssissa.

Hänen mukaansa korko olisi hyvä pitää ennallaan ehkä pidempään kuin aiemmin oli ajateltu, jotta inflaatio voisi kestävästi jatkaa laskuaan kohti kahden prosentin tasoa, joka on Fedin pitkän aikavälin tavoite.



– Näen talouden tuotannon ja työmarkkinoiden jatkuvan vahvana, kun taas inflaation hillitseminen on hidastunut, Waller sanoi.



Hänen mukaansa edellisen noin vuoden aikana inflaation vähentämisen kanssa nähtiin huomattavaa edistystä, mutta nyt hän arvioi kehityksen voineen jopa pysähtyä. Tämän varmistamiseksi tarvitaan kuitenkin Wallerin mukaan lisää tietoa.

Trumpin yhtiö nousussa