Walesin prinsessa Catherine yllättää uudella hiustyylillään

7.23553687
Prinsessa Catherine on totuttu näkemään tummilla hiuksillaCopyright © 2025 BACKGRID UK
Julkaistu 26.08.2025 07:15
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Prinsessa Catherine bongattiin vaalealla hiustyylillä.

Walesin prinsessa Catherine paljasti uuden vaalean hiustyylinsä, kertoo People.

24. elokuuta prinsessa kuvattiin ajamassa perheensä kanssa kirkkoon lähellä Balmoralin linnaa. Matkalla kamerat ikuistivat prinsessan vaaleimman hiusvärin koskaan.

40.06419943Walesin prinsessa Catherine vaalealla hiustyylillä.STELLA Pictures

Lehden mukaan prinsessa näyttää vaihtaneen kastanjanruskeat hiuksensa kullanruskeaan sävyyn.

Tuoreissa kuvissa hymyilevä prinsessa istuu autossa vaaleat kutrit avoimena ja tumma hattu päässään, samalla kun hänen puolisonsa prinssi William ajaa autoa.

40.06419611Walesin prinssipari perheineen matkusti kirkkoon autolla.STELLA Pictures

Peoplen mukaan prinsessa bongattiin vielä heinäkuussa Wimbledonin tennisturnauksessa tummassa tukassa.

Prinsessa on vuosien varrella kokeillut erilaisia hiustyylejä. Vuonna 2023 hän kokeili muun muassa otsatukkaa.

Lue myös: Yhteisiä pubi-iltoja ja shoppailureissuja – tällaiset välit prinssi Harrylla ja prinsessa Catherinella oli ennen Meghania

Lisää aiheesta:

Prinsessa Catherine räväytti uudella hiustyylillä – teki äärimmäisen trenditietoisen valinnanHerttuatar Catherine edusti uudestaan keltaisessa luomuksessa – prinssi William kiusoitteli vertaamalla banaaniinHerttuatar Catherine säteili upeana palkintogaalassa – kunnioitti prinsessa Dianaa kauniisti Meghan Markle sai kutsun kuningattaren joululounaalle – tyyli aivan kuin herttuatar CatherinellaPrinsessa Madeleineilta rohkea tyylinvaihdos – vaaleat kutrit vaihtuivat säkenöivään brunetteenKuva: Kaksi lasta pitää kiireisenä – herttuatar Catherine pätkäisi kutrinsa
Prinsessa CatherinePrinssi WilliamKuninkaalliset

Tuoreimmat aiheesta

Prinsessa Catherine