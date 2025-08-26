Walesin prinsessa Catherine yllättää uudella hiustyylillään

Prinsessa Catherine bongattiin vaalealla hiustyylillä.

Walesin prinsessa Catherine paljasti uuden vaalean hiustyylinsä, kertoo People.

24. elokuuta prinsessa kuvattiin ajamassa perheensä kanssa kirkkoon lähellä Balmoralin linnaa. Matkalla kamerat ikuistivat prinsessan vaaleimman hiusvärin koskaan.

Walesin prinsessa Catherine vaalealla hiustyylillä.STELLA Pictures

Lehden mukaan prinsessa näyttää vaihtaneen kastanjanruskeat hiuksensa kullanruskeaan sävyyn.

Tuoreissa kuvissa hymyilevä prinsessa istuu autossa vaaleat kutrit avoimena ja tumma hattu päässään, samalla kun hänen puolisonsa prinssi William ajaa autoa.

Walesin prinssipari perheineen matkusti kirkkoon autolla.STELLA Pictures

Peoplen mukaan prinsessa bongattiin vielä heinäkuussa Wimbledonin tennisturnauksessa tummassa tukassa.

Prinsessa on vuosien varrella kokeillut erilaisia hiustyylejä. Vuonna 2023 hän kokeili muun muassa otsatukkaa.