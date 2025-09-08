Prinsessa Catherine vaihtoi jälleen hiusvärinsä: "Hän on kruunumme loistava jalokivi"

Prinsessa Catherine on jälleen tummatukkainen/All Over Press
Julkaistu 08.09.2025 17:23
Toimittajan kuva

Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Prinsessa Catherine on tunnettu upeista hiustyyleistään.

Walesin prinsessa Catherine on jälleen värjännyt hiuksensa, kertoo Hello.

Hiljattain hämmästeltiin prinsessan vaaleaa sävyä, mutta seuratessaan lauantaina 6. syyskuuta naisten rugby-maailmancupin ottelua hänen hiuksensa olivat selkeästi tummemmat.

10.15471122bfPrinsessa nähtiin tuoreessa hiusvärissä lauantaina 6. syyskuuta./All Over Press

Rugby-ottelun katsomossa prinsessan tummat kutrit oli sidottu puoliponinhännälle ja kiharrettu löysille kiharoille.

Vielä torstaina 4. syyskuuta prinsessa esiintyi vaaleassa hiusvärissä Lontoon luonnontieteellisen museon puutarhassa. Tuolloin hänen vaalea hiusvärinsä keräsi paljon huomiota.

7.24085573Vielä torstaina 4. syyskuuta Catherinella oli selkeästi vaaleampi tukka.The Mega Agency

Monien julkkisten kampaaja Daniel Galvin, joka värjää myös kuninkaallisten kuontaloita sanoo lehdelle, että prinsessa Catherine on kameleontti, joka vaihtaa hiustensa sävyä vuodenaikojen, eikä muodin mukaan.

– Kuten Oscar Wilde sanoi. Muoti tulee ja menee, mutta tyyli kestää ikuisesti. Hän on kruunumme loistava jalokivi.

7.24084203Prinsessa on ihastuttanut vaaleammalla tyylillään.Copyright © 2025 BACKGRID UK

Galvinin mukaan prinsessalle sopii vaaleat hiukset myös talvella, sillä ne saavat prinsessan silmät näyttämään voimakkaammilta, sekä sinisemmiltä.

Ensimmäisen kerran prinsessa Catherinen vaaleampaa hiussävyä saatiin ihastella elokuussa, kun hän oli matkalla jumalanpalvelukseen Balmoralissa.

