Wafa: Israelin iskut surmasivat lauantaina lähes 40 ihmistä ympäri Gazaa

Israelin hyökkäys sulki Kamal Adwan -sairaalan Gazan pohjoisosassa. Israel otti kiinni sairaalan johtajan ja muuta henkilökuntaa.

Israelin iskut surmasivat lauantaina kymmeniä ihmisiä ympäri Gazan kaistaa. Asiasta kertoo palestiinalainen uutistoimisto Wafa qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan.

Lauantaiaamusta alkaen Gazassa oli saanut surmansa ainakin 36 ihmistä. Lisäksi lukuisat muut ovat loukkaantuneet iskuissa.

Israel teki Wafan mukaan lauantaina iskuja ainakin Gazan kaupungissa sekä kaistan pohjoisosassa Jabalian alueella.

Israel on jatkanut veristä hyökkäystään Gazassa nyt jo yli 14 kuukauden ajan. Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa ainakin yli 45 000 ihmistä.

Lokakuun alussa Israel kovensi entisestään sotilaallisia toimiaan Gazan pohjoisosassa, ja perjantaina Israel teki hyökkäyksen alueen ainoaan vielä toiminnassa olleeseen merkittävään sairaalaan.

"Kamal Adwan on nyt tyhjillään"

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kaistan pohjoisosassa sijaitseva Kamal Adwan -sairaala on Israelin hyökkäyksen jäljiltä poissa käytöstä.

– Kamal Adwan on nyt tyhjillään, WHO sanoi.

– Järjestelmällinen terveydenhuoltojärjestelmän purkaminen ja yli 80 päivää kestänyt piiritys Gazan pohjoisosassa vaarantavat alueelle jääneiden 75 000 palestiinalaisen hengen, järjestö lisäsi.

WHO ja gazalaiset terveysviranomaiset kertoivat lauantaina, että Israel oli hyökkäyksen yhteydessä ottanut kiinni sairaalan johtajan Hossam Abu Safian.

Israelin asevoimat kertoi lauantaina, että hyökkäys on ohitse ja vahvisti Abu Safian kiinnioton. Israel väitti, että sairaalan johtajan epäillään olevan "Hamas-terroristi". Hamas on kiistänyt Israelin väitteet, että järjestön taistelijoita olisi ollut sairaalassa.

Gazan terveysministeriön mukaan Israel otti hyökkäyksessä Abu Safian lisäksi kiinni myös useita muita henkilöstöön kuuluneita.

Abu Safia oli viime maanantaina syyttänyt Israelin ottaneen sairaalan kohteekseen "aikomuksenaan surmata ja ajaa sisällä olevat ihmiset sairaalasta".

Israelilaisjoukot käskivät evakuoituja riisuutumaan

WHO:n mukaan Israel siirsi perjantaina kymmeniä ihmisiä Kamal Adwanista läheiseen indonesialaiseen sairaalaan, joka on järjestön mukaan tuhottu eikä toiminnassa. Näiden ihmisten joukossa oli kriittisessä tilassa olevia potilaita sekä hoitohenkilökuntaa.

WHO kertoo pyrkivänsä siirtämään kriittisessä tilassa olevia indonesialaisesta sairaalasta Gazan kaupunkiin.

Alustavien tietojen perusteella Kamal Adwanin sairaalan osia oli palanut ja vakavasti vaurioitunut Israelin hyökkäyksessä.

Eräs Kamal Adwanista evakuoiduista gazalaisista kertoi uutistoimisto AFP:lle, että joidenkin evakuoitujen käskettiin riisumaan.

– Kun aloimme poistua, asevoimat pyysi kaikkia nuoria miehiä riisumaan vaatteensa ja kävelemään sairaalan ulkopuolelle, sanoi mies, jonka veli oli ollut potilaana sairaalassa.

Erityisraportoija: Kansanmurhaa lännen tuella

Israelin toimintaa tutkiva YK:n erityiskomitea sanoi marraskuussa, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin (HRW) raportin mukaan Israel on syyllistynyt Gazan kaistalla rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhaa vastaaviin tekoihin. Lääkärit ilman rajoja (MSF) puolestaan sanoo omassa raportissaan, että Israelin toimissa Gazassa on nähtävissä merkkejä etnisestä puhdistuksesta. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on niin ikään kertonut katsovansa, että Israel syyllistyy Gazassa palestiinalaisten kansanmurhaan.

– Israel kirjoittaa yhtä synkimmistä luvuista kansanmurhien historiassa lännessä valmistetulla musteella, YK:n palestiinalaisalueiden erityisraportoija Francesca Albanese kommentoi Kamal Adwanin tapausta.

