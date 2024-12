WHO: Israelin hyökkäys sulki viimeisenkin merkittävän sairaalan Gazan pohjoisosassa

Kamal Adwan -sairaalassa on tiettävästi vielä kymmeniä ihmisiä. Sairaalan johtajan mukaan israelilaisjoukot olivat muun muassa sytyttäneet tuleen kaikki leikkausosastot.

Viimeinenkin Gazan pohjoisosassa toiminnassa ollut sairaala on nyt poissa käytöstä Israelin tekemän hyökkäyksen jälkeen, kertoo YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO viestipalvelu X:ssä.

Järjestön mukaan Israelin asevoimat iski Beit Lahian kaupungissa sijaitsevaan Kamal Adwan -sairaalaan perjantaiaamuna. Alustavien raporttien mukaan joitakin sairaalan keskeisiä osastoja paloi pahoin ja tuhoutui hyökkäyksen yhteydessä.

WHO:n mukaan 60 terveydenhuollon työntekijää sekä 25 kriittisessä tilassa olevaa potilasta on tiettävästi edelleen sairaalassa. Potilaiden joukossa on hengityskoneessa olevia ihmisiä.

Järjestö kertoo, että keskinkertaisessa tai huonossa kunnossa olevia potilaita pakotettiin evakuoitumaan indonesialaiseen sairaalaan. WHO tähdentää, että kyseinen sairaala on tuhottu, eikä enää toiminnassa.

– WHO on syvästi huolissaan heidän turvallisuudestaan, lausunnossa sanotaan.

Lääkintähenkilöstö saanut vammoja

Sairaalan johtaja Hossam Abu Safia sanoi Hamasin alaisen Gazan terveysministeriön mukaan, että israelilaisjoukot olivat sytyttäneet tuleen kaikki sairaalan leikkausosastot. Hänen mukaansa Israel olisi myös evakuoinut koko sairaalan lääkintähenkilökunnan sekä taisteluja paenneet ihmiset.

– Lääkintähenkilöstön keskuudessa on suuri määrä vammoja, hän sanoi.

Sairaalassa oli Abu Safian mukaan perjantaiaamuna noin 350 ihmistä, joiden joukossa oli 75 sairasta tai loukkaantunutta potilasta sekä 180 lääkintähenkilöstön jäsentä.

Silminnäkijälähteet ovat niin ikään kertoneet uutistoimisto AFP:lle, että sairaala olisi evakuoitu ja laitoksen läheisyydessä majoittuneet sadat ihmiset olisivat joutuneet hakemaan suojaa Jabaliassa sijaitsevista indonesialaisesta sairaalasta tai paikallisesta koulusta.

AFP ei ole saanut yhteyttä Abu Safiaan tai muihin sairaalan edustajiin, eikä ole voinut itsenäisesti varmistaa, kuinka monta ihmistä sairaalasta oli tarkalleen evakuoitu.

Gazan terveysministeriön mukaan israelilaisjoukot ovat ottaneet kymmeniä sairaalan henkilökunnan jäseniä kuulusteltaviksi, kertoo qatarilaismedia al-Jazeera. Ministeriön mukaan kuulusteluihin vietyjen joukossa on myös sairaalan johtaja.

Hamas kiisti taistelijoidensa läsnäolon sairaalassa

WHO:n mukaan toistuvat hyökkäykset sairaalaan tai sen lähistölle sekä järjestön ja sen kumppaneiden liikkumisen rajoittaminen olivat lisääntyneet lokakuun alusta lähtien.

– Gazan terveydenhuoltojärjestelmän järjestelmällinen hajottaminen on kuolemantuomio kymmenille tuhansille terveydenhuollon tarpeessa oleville palestiinalaisille. Tämän kauhun on loputtava ja terveydenhuoltoa on suojeltava, WHO sanoi ja toisti vaatimuksensa aselevosta.

Israelin asevoimat puolestaan väitti lausunnossaan, että sairaalasta oli tullut terroristijärjestöjen keskeinen tukikohta sen jälkeen, kun Israel kovensi entisestään hyökkäystään Gazan pohjoisosassa lokakuussa.

Israelin asevoimat sanoi ennen hyökkäyksen aloittamista joukkojensa "helpottaneen siviilien, potilaiden ja lääkintähenkilöstön turvallista evakuointia".

Hamas kiisti taistelijoidensa läsnäolon sairaalassa.

– Kiistämme ehdottomasti kaiken sotilaallisen toiminnan tai vastarintataistelijoiden läsnäolon sairaalassa, Hamas sanoi lausunnossaan.

Hamas kehotti YK:ta perustamaan tutkintakomitean selvittämään tapahtumia Gazan pohjoisosassa.

