Veikkausliigaseura nappasi päävalmentajan ulkomailta – "Meille tärkeä askel"

– Yksi seuran tavoitteista on valmennuksen kehittäminen ja joukkueen pelillisten valmiuksien edelleen parantaminen. Tämän vuoksi Andyn ja Sanderin saaminen meille oli tärkeä askel. Heillä on selkeä visio siitä, miten he haluavat joukkueen pelaavan. Heidän perusajatuksensa on "own the ball". Sen yhdistäminen erittäin aktiiviseen pelaamiseen korkean prässin kanssa on tapa, mihin haluamme pelillistä ilmettämme suunnata, Hakan toimitusjohtaja Olli Huttunen sanoi.