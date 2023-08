Tasokas vahvistus: HJK hankki uuden hyökkääjän Ranskasta

– Hassanella on kliseisesti sanottuna kansainvälisen tason nopeus, se on selkeä erityisominaisuus. Hassanella on tausta kovissa seuroissa, mutta viime vuodet eivät ole sujuneet niin kuin hän olisi toivonut. Olemme keskustelleet videon välityksellä, ja saimme hänet vakuutettua, että Helsingistä kannattaa tulla hakemaan uralle uutta vauhtia, HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas toteaa seuran tiedotteessa.