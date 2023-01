Vuosiksi vankeuteen tuomittu urheilija liittyi raakalaismaiseen sotajoukkoon – Vladimir Putin palkitsi mitalilla

Wagner on venäläisenJevgeni Prigozhinin perustama palkka-armeija, jonka joukot ovat osallistuneet Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Uutiset Wagnerin joukkojen tekemistä julmuuksista ovat järkyttäneet sodan aikana. Wagneriin on sodan aikana rekrytoitu Venäjältä tuhansia vankeja, jotka ovat armeijaan liittymisen vastineeksi saaneet armahduksen. Myös Gasparjanin seitsemän vuoden tuomio on MMANewsin mukaan nyt kumottu.