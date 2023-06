Venäjän viisinkertainen maailmanmestari on kuollut sodassa

Barhatov oli tuomittu viime vuoden toukokuussa kuudeksi kuukaudeksi vankeuteen lahjusten ottamisesta ja rahan pesusta. Lahjuksiin kerrotaan kuuluneen luksusautoja ja hänen on raportoitu pesseen 8,5 miljoonaa ruplaa eli noin 93 000 euroa.

Barhatov pääsi kuitenkin Irkutskin rangaistussiirtolasta, kun venäläinen pahamaineinen palkka-armeija Wagner värväsi hänet aiemmin tänä vuonna sotimaan Ukrainaa vastaan. Wagner-ryhmällä uskotaan olevan kymmeniätuhansia palkkasotureita taistelemassa Venäjän joukkojen kanssa Ukrainassa ja sitä on syytetty sotarikoksista raiskaukset ja siviilien joukkomurhat mukaan lukien.

Barhatovin kerrotaan kuolleen huhtikuussa Bahmutin kaupungissa, joka on ollut on ollut yksi Venäjän hyökkäyssodan päänäyttämöistä ja on tuhoutunut lähestulkoon täydellisesti.