Vuosien oikeustaistelu ohi: Alkoholia Virosta Suomeen myynyt ei rikkonut alkoholilainsäädäntöä

Korkein oikeus (KKO) antoi keskiviikkona ennakkopäätöksen alkoholijuomien verkkokauppaa koskevassa asiassa.
Päätöksessään KKO katsoi, että alkoholia verkkokaupassa Virosta Suomeen myynyt mies ei syyllistynyt törkeään alkoholirikokseen.
Mies oli aiemmin hovioikeudessa tuomittu kuitenkin törkeästä veropetoksesta. Tältä osin KKO ei myöntänyt asiassa valituslupaa, eli hoviratkaisu jäi pysyväksi.
Myynti tapahtui Suomen ulkopuolella
Mies myi vuosina 2014–2016 alkoholijuomia Suomeen virolaisen yhtiönsä nettisivujen kautta. Syyttäjä vaati KKO:ssa miehelle rangaistusta törkeästä alkoholirikoksesta sillä perusteella, että mies oli alkoholilain vastaisesti etämyyjänä tuonut maahan ja myynyt Suomessa alkoholijuomia.
KKO katsoi, että myyjän tosiasiallinen määräysvalta alkoholijuomiin päättyi, kun tämä luovutti ne huolintaliikkeen välityksellä kuljetusliikkeelle Virosta Suomeen kuljetettavaksi.
KKO:n mukaan mies ei siten ollut tuonut alkoholijuomia Suomeen tai myynyt niitä Suomessa alkoholilain vastaisesti.
– Alkoholijuomien myyntitoiminta on siten kokonaisuudessaan tapahtunut Virossa ja rajoittunut Suomen ulkopuolelle -- Kyse ei ole ollut alkoholijuomien vähittäismyynnistä Suomessa, KKO sanoi ratkaisussaan.
Miljoonakorvaukset ja ehdollista vankeutta
Jutun oikeuskäsittely on kestänyt vuosia. Vuonna 2020 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi syytteet törkeästä veropetoksesta ja törkeästä alkoholirikoksesta.
Asia eteni Helsingin hovioikeuteen, joka vuonna 2023 tuomitsi miehen törkeästä veropetoksesta, mutta hylkäsi syytteen törkeästä alkoholirikoksesta.
Hovioikeus tuomitsi miehen kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen sekä määräsi hänet korvaamaan Verohallinnolle rikoksesta aiheutunutta hyötyä kaikkiaan yli 1,65 miljoonaa euroa.