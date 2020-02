Syyttäjä: Suomalaismies toi maahan yli 200 000 litraa alkoholia – vältteli veroja liki 1,7 miljoonan euron edestä, tästä jupakassa on kyse

Veroja vältettiin yli 1,5 miljoonan edestä

Alkoholiverkkokaupat perustettiin kesällä 2014, ja Tulli kiinnostui niiden toiminnasta nopeasti. Maaliskuussa 2017 tutkinta oli valmis, ja Tulli katsoi, että verkkokaupat välttivät valmisteveroja yli 1,5 miljoonan euron edestä. Määrä on tarkentunut sittemmin.

Mies kiistää rikokset

Syytetyn mukaan hallituksen jäsen on yhtiössä vastuuasemassa, ei suinkaan hän itse. Lisäksi syytetty katsoo, että yhtiö on vain myynyt alkoholijuomia verkkosivuillaan, jonka jälkeen tuotteet ovat olleet noudettavissa firman varastolta Tallinnassa. Hänen mukaansa yhtiö on ollut verovelvollinen Viroon, ei Suomeen.