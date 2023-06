Vuosien oikeuspiinan jälkeen isyyden kumottua saanut Jani: "Seitsemän vuoden aikana on mennyt pitkälti usko oikeuslaitokseemme"

Vuosia oikeustaistelua käynyt Jani sai tänään Helsingin käräjäoikeudelta päätöksen, jota hän on odottanut vuosia. Käräjäoikeus kumosi Janin isyyden lapselta, joka ei ole biologisesti hänen.

MTV Uutiset on seurannut Janin oikeustaistelua pitkään. Nyt mies kertoo hänen tuntemuksistaan käräjäoikeuden päätöksen jälkeen.

Janin mukaan isyyden kumoaminen oikeuden päätöksellä on ollut tärkeä käännekohta, sillä se on on lainsäädännöllinen pullonkaula.