Tulli paljasti valtavan salakuljetusringin: Suomeen tuotiin lähes 150 kiloa huumeita

– Tullin vahva osaaminen tavaraliikenteen valvojana ja ulkomaankaupan logistiikan tuntijana on avainasemassa huumerikosten paljastamisessa. Tämä on erittäin olennaista yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta, sanoi valvontajohtaja, Tullin rikostutkinnan päällikkö Hannu Sinkkonen tiedotteessa.

Lähes 150 kiloa huumeita

Tulli on tutkinut tapausta useina törkeinä huumausainerikoksina.Neljä henkilöä on vangittuna rikoskokonaisuuteen liittyen. Tapauksen esitutkinta on päättynyt ja asia on siirretty syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.