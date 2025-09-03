Näin ovelasti autoon oli piilotettu 135 000 huumelääkettä – alkuvuoden takavarikot ennätyslukemissa

Istuimen selkänojasta löydetty huumelääkekätkö
Istuimen selkänojasta löydetty kätkö.
Tulli teki kesäkuussa suuren huumelääketakavarikon.

Tulli takavarikoi 135 000 kappaletta huumelääkkeitä Helsingin Länsisatamassa.

Tiedotteessa kerrotaan, että takavarikko tehtiin kesäkuussa 2025. Suomeen tulleen henkilöauto tarkastettiin ja sen rakenteista löytyi noin 135 000 kappaletta erilaisia huumausaineeksi luokiteltavia lääkeaineita, joiden arvo katukaupassa olisi ollut noin 300 000 euroa.

– Tämä takavarikkomäärä on yksistään huomattava, ja takavarikkoon saatu huumausaine-erän suuruus kertoo Suomessa tällä hetkellä toimivien laittomien huumausainemarkkinoiden volyymista, valvontajohtaja Hannu Sinkkonen kertoo tiedotteessa.

Tullin takavarikoimia huumelääkkeitä kesäkuussa 2025

Tullin takavarikoimia huumelääkkeitä.

Tulli vangitsi kuljettajan epäiltynä törkeästä huumausainerikoksesta ja esitutkinta on edelleen käynnissä. Syyteharkinta suoritetaan Etelä-Suomen syyttäjäalueella.

Tulli kertoo myös, että alkuvuoden takavarikkomäärät ovat olleet ennätyslukemissa. Huumelääkkeitä on takavarikoitu ensimmäisen vuosipuoliskon aikana jo yli 520 000 kappaletta.

Sinkkosen mukaan merkittävimmät maahantuontipaikat ovat suuret satamat Etelä-Suomessa sekä Helsinki-Vantaan lentokenttä.

