Uskallatko katsoa? Tällaista on Yhdysvaltojen korkeimman vuoristoradan kyydissä – pelkkä video ottaa mahanpohjasta

Yhdysvalloissa, Coloradon huvipuistossa on tarjolla suorastaan karmaisevan korkea uusi laite. Deafiance-vuoristorata on nimittäin korkein silmukoilla varustettu vuoristorata koko Yhdysvalloissa.

KKTV:n mukaan rata on pystytetty Iron Mountain -vuoren päälle, noin 7132 jalan eli noin 2,2 kilometrin korkeudelle merenpinnasta. Radan huippunopeus on 56 mailia eli noin 90 kilometria tunnissa ja hurvittelun kesto on 56 sekuntia.