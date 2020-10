Vuoristo-Karabahin taisteluihin yritetään hieroa tänään rauhaa, yhteenotot jatkuvat – Armenia syyttää Azerbaidzhanin pommittaneen historiallisesti tärkeää kirkkoa

Armenian ulkoministeri ei osallistu tapaamiseen. Maan johto on kieltäytynyt osallistumasta neuvotteluihin niin kauan, kun taistelut ovat käynnissä. Armenian edustaja tapaa sen sijaan Venäjän edustajan Moskovassa maanantaina.

Alueen oikeusasiamies Artak Beglarjan kertoi aiemmin tällä viikolla, että Vuoristo-Karabahissa jo noin puolet armenialaisalueen asukkaista on joutunut pakenemaan kodeistaan taisteluiden takia. Hänen mukaansa heitä on noin 70 000–75 000. Beglarjanin mukaan pakoon ovat lähteneet erityisesti naiset ja lapset.

Siviilejä on arvioitu kuolleen kymmeniä. Armenia on myös sanonut yli 300 armenialaissotilaan kuolleen, Azerbaidzhan taas ei ole ainakaan myöntänyt yhdenkään sotilaansa kuolleen.

Historiallista kirkkoa pommitettu jo kahteen otteeseen

Tänään kapinallisalueen pääkaupungissa Stepanakertissa on ammuttu muun muassa tykistötulta, ja kaupungissa on kuulunut muun muassa räjähdyksen ääniä, kertoo paikalla oleva uutistoimisto AFP:n kirjeenvaihtaja.

– Kirkossa ei ole sotilaita tai mitään strategista, miten voit iskeä kirkkoon. Kirkko on erittäin tärkeä armenialaisille, harmitteli paikallinen asukas Simeon uutistoimisto AFP:lle.

Azerbaidzhanin kiiston jälkeen Armenia ehti ilmoittaa jo uudemman kerran, että kirkkoa on pommitettu. Tuoreemmassa pommituksessa on Armenian mukaan haavoittunut useita journalisteja.

– Venäläisiä ja paikallisia journalisteja on haavoittunut toisessa Ghazantshetsotsin katedraaliin kohdistetussa azerbaidzhanilaisjoukkojen tekemässä pommituksessa, Armenian hallinto sanoi Twitterissä AFP:n mukaan.

Hallinnon mukaan yksi haavoittuneista toimittajista on joutunut leikkaukseen.Katedraali on rakennettu vuosien 1868 ja 1887 välisenä aikana, ja sillä on armenialaisille merkittävä symbolinen arvo.