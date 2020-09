Azerbaidzhan ja separatistit syyttävät toisiaan väkivaltaisuuksista ja kertovat iskeneensä toisiaan vastaan, Armenian mukaan "maa on sodan partaalla"

Sama päätös on tehty myös Armeniassa, jossa hallitus on ilmoittanut, että Armeniaan julistetaan poikkeustila ja kynnelle kykenevät joukot kootaan kasaan.

Armenian pääministeri Nikol Pashinian on muun muassa Twitterissä ilmoittanut kutsuvansa jokaisen sotilasjoukkoihin liittyvän ihmisen ilmoittautumaan alueellisille sotilasviranomaisille "kotimaan ja voiton vuoksi". Pashinian on myös pyytänyt kansalaisia valmistautumaan taisteluun kotimaansa puolesta.

Pääministerin mukaan Azerbaidzhan on julistanut sodan Armeniaa vastaan. Hänen mukaansa Etelä-Kaukasuksen alue on sodan partaalla, ja sillä voi olla vaikeasti ennustettavia seurauksia.

Eri käsitykset tapahtumien etenemisestä

Molemmat osapuolet väittivät saaneensa voittoja

Turkki lupaa tukea, Venäjä vaatii tulitaukoa, EU vetoaa väkivallasta luopumisen puolesta

Turkki on Azerbaidzhanille tärkeä kumppani, ja mailla on sekä kulttuurisia että kielellisiä siteitä. Armenian ja Turkin välillä ei ole diplomaattisuhteita, sillä maiden suhteita hiertää vuonna 1915 osmanien Turkissa tapahtunut armenialaisten kansanmurha. Turkki on myöntänyt suuren määrän armenialaiskristittyjä kuolleen ensimmäisen maailmansodan taisteluissa, mutta sen mukaan kyse ei ollut tahallisesta kansanmurhasta, mikä taas on Armenian kanta.