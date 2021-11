Vuodessa maisterin opinnot tehnyt Lotta Yli-Hukkala-Siira opiskelee jo toista tutkintoa – "Usein asioihin menee vähemmän, mitä etukäteen ajattelin"

Ajankäytössä Yli-Hukkala-Siira on eittämättä epävirallinen Suomen mestari: vasta maisteriksi valmistunut nuori nainen opiskelee nyt jo toista tutkintoa Helsingin yliopistossa. Opiskelujen ohessa hän on käynyt koko ajan töissä kokopäiväisesti oppimateriaalien kustantamossa. Lisäksi hän tekee vapaaehtoistyötä, treenaa pyöräilyä ja on lukenut tämän vuoden aikana jo noin 340 kaunokirjaa.