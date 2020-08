Kevään maskimokailusta on otettu oppia, vakuuttaa Huoltovarmuuskeskus – syksyyn ja toiseen aaltoon on nyt varauduttu

Huoltovarmuuskeskuksen väliaikainen toimitusjohtaja Janne Känkänen kertoo MTV Uutisille, että muun muassa hengityssuojainten osalta on tehty sosiaali- ja terveydenhuollon täydentävää hankintatoimintaa keväästä alkaen.

– Olemme rakentaneet meille ammattimaisen suojainhankintayksikön, joka on toiminut aika tehokkaasti alkukesästä alkaen. Olemme pystyneet rakentamaan kansallista puskuria syksyn varalta ja myös sen varalta, että meille toinen aalto tulee, Känkänen toteaa.

Känkänen uskookin, että Huoltovarmuuskeskus on hyvin varautunut tulevaan.

– Meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että kriittisissä käyttökohteissa sosiaali- ja terveydenhuollossa riittää suojavarusteita. Meillä on sellainen puskuri olemassa, että riittävyys on hyvällä tasolla siinäkin tilanteessa, että epidemiatilanne pahenisi.