Libanonin rauhanturvaajat vahvistavat: Israel pyysi siirtymään – kieltäytyivät

– Viimeisten viikkojen aikana tilanne on kehittynyt operaatioalueella selkeästi huonompaan suuntaan. Tulenkäyttö on jatkuvasti lisääntynyt operaatioalueella ja sen ulkopuolella. Suomalaisilla on kyky reagoida ja sopeutua muuttuvaan tilanteeseen. Joukko on saanut laadukkaan koulutuksen, jonka aikana harjoiteltiin kaikkia mahdollisia tilanteita varten, vaativiakin. Juuri tähän joukko on koulutettu, Honkanen kuvailee viime viikkojen tapahtumia, everstiluutnantti Jukka Honkanen kommentoi tiedotteessa.