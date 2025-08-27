Katso upeat kuvat! Kuuluisan luontokuvakilpailun ensimmäiset otokset julkaistiin

Maailmankuuluun luontokuvakilpailuun lähetettiin ennätysmäärä valokuvia.
Avaruusaluksia muistuttavien limasienten rivistö, vastasyntyneet keisaripingviinit ja yksinäinen norsu ovat esimerkkejä kuvista, joita on tänä vuonna lähetetty maailmankuuluun Wildlife Photographer of the Year -luontokuvakilpailuun.
Lontoon luonnontieteellisen museon jo 61. kerran järjestämään kilpailuun lähetettiin museon mukaan tänä vuonna ennätysmäärä valokuvia, 60 636 kuvaa 113 maasta.
Kansainvälinen asiantuntijaraati valitsee kuvien joukosta 100 kuvaa näyttelyyn Lontoon luonnonhistorialliseen museoon.
Raati koostuu villieläinvalokuvauksen, elokuvatuotannon sekä tieteen ja luonnonsuojelun ammattilaisista.
Näyttelyyn valituista kuvista valitaan vuoden luontokuvaaja sekä 19 eri kategorian voittajat, jotka julkistetaan 14. lokakuuta.
Sata raadin valitsemaa valokuvaa on nähtävillä Lontoon luonnontieteellisessä museossa 17. lokakuuta alkaen.
Jutun alussa olevalta videolta näet osan kilpailussa mukana olevista valokuvista.