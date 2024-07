Venäjän sotaharjoitus Helsingistä alkaneen suuren purjehduskisan reitillä? Kipparit saivat pimeistä laivoista varoituksen: "Tuli täytenä yllätyksenä"

Samaan aikaan on myös Venäjän merivoimien vuosipäivän vietto Itämerellä sunnuntaina. MTV Uutisten saamien tietojen mukaan avomerikilpailun kippareita on varoiteltu Itämerellä mahdollisesti liikkuvista venäläislaivoista.

– Kisajärjestäjien ilmoitus Venäjän mahdollisesta sotaharjoituksesta Roschier Baltic Sea Racen kilpailureitillä kippareiden kokouksessa perjantai-iltana tuli meille kaikille täytenä yllätyksenä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tämän tason purjehduskilpailussa joudutaan miettimään tällaisia. Veneen kipparina minä vastaan koko miehistön turvallisuudesta. Tämä on vakava asia, sanoo Arto Linnervuo , joka toimii kisassa Tulikettu Redkik Racingin kipparina.

Kilpailijoita on muistutettu ehdottomasti seuraamaan VHF-kanavaa ja jakamaan tarvittaessa tietoa muille kilpailijoille. Meri-VHF on merenkulussa käytettävä lyhyen kantaman kansainvälinen yhteydenpitojärjestelmä.

Myös myrskystä varoitettu

– Jo tällaiset olosuhteet tekevät purjehduksesta vaativaa ilman pimeitä sotalaivojakin. Vaikka tilanne on erittäin vakava, kyse on lopulta vain kilpapurjehduksesta. Me ajattelemme tilannetta Ukrainassa, ja jos me joudumme tästä kärsimään, niin siitä ei voi puhua edes samassa lauseessa verrattuna sodassa aiheutettuun kärsimykseen, Linnervuo sanoo.