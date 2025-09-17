Länsi-Uudellamaalla tunkeuduttiin työmaalle ja tehtiin rötöksiä erotilanteessa, kerrotaan poliisin viikkotiedotteessa.

Keskiviikkoiltana 10. syyskuuta raaseporilaismies sai kuulla naiselta tämän asunnolla, että nainen halusi erota. Miehen epäillään alkaneen käyttäytyä aggressiivisesti ja ryhtyneen hajottamaan naisen omaisuutta, muun muassa huonekaluja, ovia sekä avaimia.

Paikalla oli lisäksi naisen lapsi ja lemmikit.

Lisäksi epäillään, että mies olisi hetkellisesti estänyt naista poistumasta kodistaan. Lopulta nainen lapsineen kuitenkin pääsi pois turvaan läheistensä luokse.

Epäilty oli poistunut paikalta ennen poliisin saapumista.

Tapauksen tutkintaa jatketaan muun muassa nimikkeillä törkeä kotirauhan rikkominen ja vahingonteko.

Kaksikko työmaalla

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 15. syyskuuta noin kello 1.30 poliisi sai ilmoituksen siitä, että kaksi tuntematonta henkilöä oli tunkeutunut energiayhtiön rajatulle työmaalle Espoossa.

Paikalle lähti useita poliisipartioita ja siellä havaittiin murtojälkiä. Pian havaittiin mies juoksemassa aidan läpi ja tämä otettiin kiinni.

Hetken kuluttua toinenkin heistä löytyi työmaa-alueelta. Molemmat vietiin Espoon poliisivankilaan.

Tapahtumapaikalta löytyneen ajoneuvon rekisterikilvet oli peitetty edestä ja takaa ilmastointiteipillä.

Tapahtuneen tutkintaa jatketaan nimikkeellä varkauden yritys.