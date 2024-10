Iso liikerakennus paloi Nivalassa ja varkaat löysivät apajille

Poliisi kertoo, että palopaikalta on anastettu irtainta omaisuutta, kuten nostokettinkejä, kaivinkoneen kauhan kynsiä ja kauhan kiinnikelevyjä. Tarvikkeiden murtolujuus on palon takia heikentynyt, ja niitä käytettäessä on onnettomuusvaara, poliisi huomauttaa.