Karjankasvattajat pelkäävät, että EU-Mercosur-kauppasopimus tekee jauhelihaa belgialaisesta naudasta: "Kasvattajat eivät ole enää etusijalla"

Taustalla on Euroopan unionin ja Mercosurin kauppasopimussuunnitelma, joka on synnyttänyt vastarintaa eurooppalaisten kasvattajien keskuudessa. Mercosurin kauppa-alueeseen kuuluvat Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay.

Erityisesti naudankasvattajat katsovat, että EU:n laatustandardit ovat korkeammat kuin Latinalaisessa Amerikassa. Pelkona on, että halvan lihan tulviminen markkinoille ajaa kasvattajat päin seinää.

– Olemme jo lähellä ylituotantoa kaikkialla Euroopassa ja myös [Belgian] Valloniassa. Brasilialainen liha on viimeinen asia, jota tarvitsemme. Erityisesti, kun olemme nähneet, millaisissa olosuhteissa sitä tuotetaan, varoittaa Hughes Falys, naudanlihantuottajien ja -kasvattajien liiton puheenjohtaja.

"Toivon nuorille rohkeutta, he tarvitsevat sitä"



– Me saimme heidät kehittämään Ceta-sopimusta. Me saimme heidät lisäämään tärkeitä suojatoimenpidelausekkeita sinne. Olemme yhtä valppaita, kun kyse on Mercosurista, Collin kertoi maatalousmessuilla.