Volkkarin kulttibussista odotetaan hittituotetta: "Otettu uskomattoman hyvin vastaan"

Sateenkaaren värinen häiveteippi on vihdoin karissut ja paljastanut Volkswagenin täyssähköisen ID. Buzzin koko komeudessaan. Ensireaktioiden perusteella saksalainen autojätti on osunut maaliin.

Klassisen Kleinbusin kaksivärinen retroversio on herättänyt myönteistä surinaa kautta autoilevan maailman.

Suuria odotuksia

Yhtiön toimitusjohtaja Ralf Brandstätter sanoi taannoin konsernin yhtiökokouksessa, että retrobussissa on kaikki ”todellisen myyntimenestyksen ainekset”. Hän kutsui autoa täyssähköisen ID-perheen ”tunteita herättävimmäksi” jäseneksi.

– Aiomme myydä 120 000 autoa vuodessa. ID. Buzz on otettu uskomattoman hyvin vastaan myös Yhdysvalloissa, jossa siitä on tullut jonkinlainen kulttiauto, hän sanoi.

Niistä ID. Buzz on suunniteltu henkilökuljetuksia varten, ID. Cargo on saman auton pakettimalli. Molemmista malleista on tulossa valikoimaan kahdella eri akselivälillä varustetut versiot.