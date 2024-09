SM-liigatähti Teemu Turunen latoi 30 maalia ja teki hätkähdyttävän ratkaisun – tätä ei kovin usein näe

Teemu Turunen nousi isosti tietoisuuteen jo 2020-luvun alla, kun hän näytteli suurta roolia HPK:n mestaruusjoukkueessa. Turunen takoi kaudella 2018–19 runkosarjassa 20 maalia ja 54 pistettä. Pudotuspeleissä tahti jatkui kovana (17 ottelua, 5+9=14).

Sen jälkeen Turunen piipahti HIFK:ssa, mistä matka jatkui Sveitsiin, suurseura HC Davosin riveihin.

Sieltä Turunen vaihtoi takaisin Suomeen, kun hän liittyi KHL:ssä pelanneen Jokereiden riveihin.

Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, Jokerit päätti vetäytyä sarjasta. Tämä tarkoitti sitä, että Jokereiden pelaajat olivat yhtäkkiä vapailla markkinoilla. Turunen teki oman päätöksensä, kun hän palasi HIFK:hon. Siellä kevät katkesi ennen aikojaan, kun nimivahva HIFK taipui puolivälierissä TPS:lle.

Taitava ja erittäin luotettava laituri päätti lähteä pohjoiseen. Hän teki keväällä 2022 Oulun Kärppien kanssa kahden vuoden mittaisen sopimuksen.

Vielä ensimmäisellä Oulun kaudellaan Turunen ei noussut sen kummemmin esille. Hän oli hyvä, mutta hän ei säväyttänyt. Turunen takoi silti, kaikessa hiljaisuudessaan, varsin kelvolliset tehot. 56 ottelussa hänelle merkattiin 41 (16+25) pistettä.

Viime syksynä ääni muuttui kellossa. Turunen laittoi vaihdelaatikosta kutosta silmään ja hän nousi Kärppien aivan ehdottomaksi suunnannäyttäjäksi. Hän takoi tulosta ja hän oli se, johon Kärpät saattoi nojata ilta toisensa jälkeen.

– Jos vertaa edelliskausiin nähden, niin sain vähän sellaista ajatusta pääkoppaan, etten aina syötä, vaan ammun välillä. Sitten sattui menemään hyvällä prosentilla sisään. Tuohon olen tyytyväinen, mutta kyllä minulla on pelillisesti vielä parantamisen varaa, Turunen toteaa viime kaudestaan MTV Urheilulle.

Hyvällä prosentilla upposi – kyllä, kieltämättä. Turunen takoi runkosarjassa peräti 30 osumaa, voittaen koko sarjan maalipörssin. Pisteitä syntyi 57.

Eikä hän hyytynyt myöskään pudotuspeleissä. Turunen oli Kärppien pronssijoukkueen ehdoton avainlenkki nakutettuaan 12 ottelussa tehot 7+7=14.

Erittäin väkevät otteet huomioitiin myös ulkomailla. Turusesta oltiin kiinnostuneita eri puolilla Eurooppaa, muun muassa Sveitsissä.

Mitä Turunen teki? Jotain poikkeuksellista.

Hän päätti jatkaa tarinaansa Oulussa.

Harvoin näkee

Turusen ratkaisua voi pitää yllättävänä. Hän on ensimmäinen SM-liigapelaaja 13 vuoteen, joka jatkaa vanhassa seurassaan vähintään 30 maalin kauden jälkeen. Edellisen kerran samankaltainen ratkaisu nähtiin Janne Lahdelta, joka paukutti kauden 2010–11 runkosarjassa 37 maalia Jokereille. Ennen tätä Vesa Viitakoski teki saman tempun, kun hän nakutti kaudella 2001–02 Ilveksen nutussa 34 runkosarjamaalia.

Turunen liittyi harvinaiseen joukkoon, vaikka hän olisi lunastanut ansioluettelollaan ja tuoreilla näytöillään kovaa tilipussia Euroopasta.

Joten: miksi hän jäi Ouluun?

– Täytän kohta 29 vuotta (marraskuun 24. päivä) ja minulla on vasta yksi mestaruus vyölläni. Haluan voittaa vielä. Näin, että Kärpissä mennään oikeaan suuntaan ja täällä tehdään kaikki sen eteen, että seura voisi palata mestaruuskantaan. Näin, että täällä on hyvä mahdollisuus menestyä, Turunen sanoo Oulussa sopimuspäätöksestään.

Turunen viittaa kehityskommentillaan siihen, miten Kärpät on uudistanut seurajohtoaan ja sen toimintatapoja viime vuosien aikana. Urheilun puolella Kärpät värväsi entisen liigapuolustajan Mikko Myllykosken seuran uudeksi urheilutoimenjohtajaksi. Hän ja Kärppien johto ovat tehneet kesän aikana kovia liikkeitä, kun Kärpät on vahvistunut Liigasta tutuilla tehomiehillä kuten Michal Kovarcikilla, Ben Tardifilla ja Reid Gardinerilla.

Tämän lisäksi Kärpät on nykyään melkoinen yrityskoneisto. Kärpät osti viime vuonna Ihku-baareja pyörittävän Tunturiviihde Oy:n. Kärppien edellisen tilikauden liikevaihto oli peräti 33 miljoonaa ja se teki miljoonavoiton.

Tähän päälle ikoninen kiekkovaikuttaja Juha Junno palaa nyt oululaisseuran johtoon, kun hänet nimitettiin Kärppien hallituksen puheenjohtajaksi.

Kärppien positiivisen kehityskäyrän lisäksi Turusen vaakakupissa painoi myös toinen vahva tekijä.

Perhe.

– Olemme viihtyneet Oulussa todella hyvin. Tuo oli sillä tavalla helppo päätös, Turunen toteaa jatkoonsa liittyen.

Turunen on tuore isäpappa, sillä hän sai tyttöystävänsä kanssa perhelisäystä keväällä.

– Harjoitusten jälkeen on kiva mennä kotiin, kun toinen odottaa siellä hymy huulilla. Tämä on ollut mukavaa aikaa, vaikka toki elämä muuttui tuon myötä. Nyt arjessa pitää ottaa entistä enemmän vastuuta, kun on pieni tyttö hoidettavana. Ehkä tuo voi näkyä myös yleisessä vastuunkannossa, Turunen pohtii.

Linjamuutoksia

Turunen on pelaajana aivan etsikkoajan keskellä. Vaikka iällisesti Turunen alkaa jo hiljalleen kuulua kokeneeseen osastoon, on hänellä yhä päämääriä mielessä.

Voittamisen lisäksi.

– Haluan edelleen kehittyä pelaajana ja haluan päästä maajoukkueeseen. Ulkomaat ovat yhä unelmana ja tavoitteena, että joskus vielä sinne pääsisi, Turunen sanoo näkymistään.

Suomessa SM-liiga on nyt uuden äärellä, kun kausi pyörähtää käyntiin. Liiga kertoi aiemmin, että se aikoo puuttua kovalla kädellä kiekollisen ja kiekottoman pelaajan estämisiin sekä sitomistilanteisiin. Uutta linjaa on testattu jo kesän harjoituspeleissä.

Turusella on vahva kanta aiheeseen.

– On hyvä, että linjaa tarkennetaan. Toisaalta pelasimme aiemmin Luulajaa vastaan ja ne ottelut olivat erittäin kovia kamppailupelejä. Tykkään tuosta puolesta eli siitä, että saa kamppailla. Sitä pitää saada Suomeen lisää. Luistelua ja kamppailua, mutta niin, että kamppaillaan puhtaasti. Turhat sitomiset sun muut on hyvä ottaa pois, Turunen näkee.

Luotatko siihen, että linja pysyy samana kun kausi etenee?

– Luotan. Siellä on ammattilaisia tuomaroimassa ja he opiskelevat aktiivisesti asioita. Luotan, että he pystyvät pitämään linjan tasaisena koko kauden ajan, Turunen sanoo itsevarmasti.

Kärpät lähtee uuteen kauteen yhtenä Liigan suurimpana mestarisuosikkina. Kärppiä voi pitää hyvällä syyllä jopa hallitsevan mestarin Tapparan kovimpana haastajana. Syitä on monia.

Kärpillä on kaksi vahvaa maalivahtia (Tomi Karhunen ja Niclas Westerholm), sillä on erinäköistä osaamista puolustuksessa ja sen hyökkäys on sekä terävä että myös sopivan leveä.

– Puolustus on pitkälti sama kuin viime vuonna. Hyökkäykseen on tullut enemmän muutoksia, mutta sinne on tullut todella hyviä pelaajia. Hyvät odotukset. Innoissaan voi mennä kautta kohden, joukkueen ykköstähti Turunen vakuuttelee.

Kärppien päävalmentajana toimii Ville Mäntymaa, joka astui kyseiseen virkaan kesken viime kauden. Turunen kehuu Mäntymaassa muun muassa sitä, miten hyvin hän kuuntelee pelaajiensa mielipiteitä entisenä huippupuolustajana.

Mäntymaa, Turunen ja Kärpät ovat paineiden alla, sillä Oulussa odotetaan menestystä. Kärppien edellinen mestaruus on keväältä 2018, eli kuuden vuoden takaa.

– Meillä on hyvä porukka jalkeilla ja olemme treenanneet kovaa. Olemme hyvässä kunnossa ja taitoa riittää. Joten mikä ettei? Turha mihinkään sarjaan on osallistua, jos ei lähde voittamaan. Kilpailu on aina mielessä, Turunen linjaa.