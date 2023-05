Voisiko Suomi korjata osaajapulansa paluumuuttajilla? Ruotsiin muuttaneita houkutellaan jo takaisin

Työperäinen maahanmuutto on yksi meneillään olevien hallitusneuvotteluiden kiistakysymyksistä. Entä jos olisi tapa saada Suomeen kymmeniä, ellei satoja tuhansia uusia osaajia, jotka osaisivat kielen valmiiksi ja joilla saattaisi olla jo valmiiksi myös Suomen kansalaisuus takataskussa?

Ulkomaille muuttaneiden kansalaisten houkuttelua takaisin kotimaahansa on harrastettu eri maissa jo vuosia, mutta Suomessa siitä on puhuttu verrattain vähän. Suomen Tukholman-instituutissa on kuitenkin käynnissä hanke, jossa houkutellaan nyt erityisesti Ruotsiin muuttaneita suomenruotsalaisia osaajia takaisin Suomeen.