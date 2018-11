Lumikuurot matkaavat ensi viikolla halki Suomen: Lunta saadaan eteläänkin – loppuviikolla lauhtuu voimakkaasti

– Lounaassa lämpötila kohoaa huomenna nollan vaiheille, rannikolla ehkä aavistuksen plussalle. Siellä, missä yöllä on ollut selkeää, voi aamulla olla pakkasta paikoin yli 10 astetta.

Lumikuurot matkaavat halki Suomen

Huomenna maan keski- ja eteläosan yli kulkee joitain lumikuuroja ja maa muuttuu paikoin valkoiseksi. Tällä hetkellä lunta on maassa paikoin pohjoisessa ja idässä. Eniten lunta on Koillis-Lapissa, yli 10 senttiä.

Viikon keskivaiheilla on poutaa, loppuviikolla lauhtuu



Hajanaiset lumisateet väistyvät maanantain aikana, ja sää on niin tiistaina kuin keskiviikkonakin laajalti poutainen. Aurinkoisinta on Mannosen mukaan lännessä ja pakkasta on koko maassa.