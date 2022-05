Lippujen ostaminen tapahtumiin on yhä turvallista hybridiuhkien kasvusta huolimatta: "Jos joku haluaa saada viestiään läpi, ovat tapahtumat loistava alusta"

"Jos turvallisuushaasteita olisi, niistä varmasti kerrottaisiin"

– On oleellista, että ihmisten pitää ja kannattaa osallistua tapahtumiin. Tulee luottaa tapahtumajärjestäjiin, koska Suomessa viranomaisten ja toimijoiden välinen yhteistoiminta on aina ollut hyvää.

Tapahtumateollisuus käynyt keskustelua myös Puolustusvoimien kanssa

Tapahtumateollisuuden johtajan Maria Sahlstedtin mukaan hybridiuhat eivät ole tapahtuma-alallakaan ole "mikään täysin uusi asia" ja uhkia on aiempina vuosina kartoitettu. On kuitenkin totta, että Venäjän hyökättyä Ukrainaan hybridiuhkien mahdollisuus on kasvanut, ja siten myös yhteistyö viranomaisten kanssa on entisestään tiivistynyt.