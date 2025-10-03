Kanervan mukaan sairastuminen ja masennus kosketti paljon myös hänen läheisiään.

Kanerva ohjattiin keskustelun jälkeen eteenpäin psykiatrille ja lopuksi psykoterapiaan.

Elina Kanervalla diagnosoitiin kohtusyöpä vuonna 2015. Tieto syövästä tuli Kanervalle täytenä shokkina. Hoitava lääkäri reagoi tilanteeseen nopeasti kysymällä, haluaisiko Kanerva käsitellä asiaa ammattilaisen kanssa.

Poliitikko Ilkka Kanervan leski Elina Kanerva on käynyt viime vuosina läpi rankkoja asioita. Niiden myötä hän myös sairastui masennukseen, joka oireili voimakkaana bakteerikammona.

Elina Kanerva kertoi Viiden jälkeen -ohjelmassa kokemistaan vaikeuksista ja saamastaan avusta.

Tilanteen ollessa pahimmillaan puoliso Ilkka Kanerva kannusti Elinaa kahvilassa menemään pelkoa päin: hänelle ei tapahtuisi mitään pahaa, vaikka hän testaisi kaataa itse kahvia pannusta. Hiljalleen altistaminen ja siedätyshoito alkoivat tuottaa tulosta ja Kanerva sai pelon hallintaan.