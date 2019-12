Matti sai pysäyttävän uutisen suolistosairaudestaan 36-vuotissyntymäpäivänään ja ajautui syviin vesiin – yksi sähköposti sai hänet takaisin jaloilleen ja sairaudesta tuli osa arkea

Tulehdukselliset suolistosairaudet eli IBD-sairaudet ovat lisääntyneet Suomessa niin merkittävästi viimeisen 25 vuoden aikana, että sitä voidaan pian kutsua jo kansantaudiksi. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana sairastuneiden määrä Suomessa on kolminkertaistunut ja maaliskuussa 2019 suolistosairauksia sairastavia oli jo yli 50 000.

– Kun käy yli parikymmentä kertaa vessassa ja uloste on hyvin vetistä ja jopa veristä, niin rupesi mietityttämään, että onkohan kaikki ihan hyvin, kertoo Matti.

Sairaus lannisti miestä



Sairaus vei Matin neljäksi viikoksi sairaalaan. Juuri ennen pitkää sairaalajaksoa hän oli juossut ensimmäisen puolimaratoninsa ja into liikuntaa kohtaan oli korkealla. Yllättävä kyvyttömyys liikkua lannisti mieltä ja huoli tulevasta sekä urheilun jatkumisesta oli kova. Matin omin sanoin hän joutui syviin vesiin.

– Olihan se valtava sokki, kun kuulee, että on lopun elämää sairas.

– Sitä oli hyvin epäuskoinen ja mietti, että miksi minä. Masentunut on väärä sana, mutta kyllä se mielen sai matalaksi.

Sähköpostiviesti toi toivoa tulevaan



Muistellessaan tuota vaikeaa aikaa, Matille on jäänyt mieleen lääkärin tarina siitä, kuinka eräs huippu-urheilija sairastaa samaa sairautta ja pärjää yhä urheilussa.

Lopullisen toivon paremmasta antoi kuitenkin sähköpostiviesti jääkiekkoilijalta, joka sairastaa myös suolistosairautta. Tämä sähköpostiviesti on Matilla tallessa yhä tänäkin päivänä.

– Yksi lause siinä menee niin, että kyllä sinä voit vielä liikuntaa harrastaa, mutta muista olla armollinen itsellesi. Välillä on hyviä ja välillä huonoja päiviä.

Lääkityksen myötä arki helpottui



– Ehkä suurin asia, mikä on tullut sairauden myötä on se, että jos haluan tehdä jotain, niin minä myös toteutan sen heti, enkä odota asian kanssa, Matti toteaa.

IBD on näkymätön sairaus



Sairaudesta puhuminen on auttanut Mattia löytämään myös muita IBD-potilaita. IBD:stä puhutaan paljon näkymättömänä sairautena, koska se ei näy päällepäin. Tämän seurauksena ihmisten on joskus vaikea ymmärtää, miltä sairastuneesta tuntuu. Matille sairaudesta puhuminen on tärkeää juuri samasta syystä.