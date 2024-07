Voiko parkkisakon saada anteeksi, jos digitaalisen parkkikiekon paristo loppuu?

"Kun paristossa on jäljellä varausta noin viikoksi..."

– Kun paristossa on jäljellä varausta noin viikoksi, diodi vilkkuu 10 sekunnin ajan aina, kun pysäköintikiekko siirtyy pysäköintitilaan tai siitä pois.

– Paristoja on saatavilla nappiparistojen jälleenmyyjiltä. Huomioi kuitenkin paristoa vaihtaessasi, että Needit-pysäköintikiekon alkuperäinen paristo on erityisen hyvin kylmää kestävä malli, yritys kertoo nettisivullaan .

Needit Park Micro -laitteen käyttöohjeen mukaan käyttäjällä on noin kuukausi aikaa vaihtaa paristo sen jälkeen, kun paristonvaihtoon kehottava BAT-hälytys on syttynyt.

– Pitkään jatkuva kylmä sää vaikuttaa paristoon sen lähestyessä kahden vuoden käyttöikänsä loppua, tai jos alkuperäinen paristo on vaihdettu toiseen tyyppiin, Insmatin käyttöohje toteaa.

Voiko sakot saada anteeksi, jos digitaalisen parkkikiekon paristo sattuu loppumaan?

– Silloin tällöin tällainen oikaisuvaatimus on käsittelyssä, että virhemaksu on tullut, kun digitaalisesta laitteesta on paristot loppuneet, kertoo kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila sähköpostitse.