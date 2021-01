Trumpin presidenttikautta vielä kaksi viikkoa jäljellä – asiantuntijan mukaan on syytä olla huolissaan: "Trump voi tehdä mitä vaan"

– Presidentin vallan puitteissa Trump voi tehdä mitä tahansa. Olemme nähneet, että hän on vetänyt joukkoja pois Irakista ja Afganistanista sekä kyseenalaistanut Yhdysvaltain vaalijärjestelmän uskottavuuden

Kokon mukaan on syytä olla huolissaan, mitä kaikkea Trump voi saada seuraavan neljäntoista päivän aikana aikaan.

Kokon mukaan kuitenkin virkarikossyytteen nostaminen on liian pitkä prosessi.

Trumpin vaalikauden ja erityisesti eilisten mellakoiden jälkeen republikaanipuolue on melko hajalla. Kokon mukaan heidän täytyy pohtia paljon sitä, miten he tulevat toimimaan jatkossa.

– Heidän tulee miettiä, miten he Bidenin valtaannousun myötä tulevat toimimaan. Lyöttäytyvätkö he edelleen yhteen Donald Trumpin populistisen ideologian kanssa vai palaavatko tällaiseksi konservatiiviseksi puolueeksi, minkälainen se on aiemmin ollut.