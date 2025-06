Voguen legendaarinen päätoimittaja Anna Wintour, 75, jättää tehtävänsä

Anna Wintour jatkaa päätoimittajan pestinsä jälkeen töitä Voguen ja Condé Nastin parissa.

Yhdysvaltojen Vogue-lehden päätoimittajana lähes 40 vuotta toiminut Anna Wintour jättää tehtävänsä, kertoo Vogue.

Wintourin kerrotaan ilmoittaneen torstaina 26. kesäkuuta henkilöstölle, että lehdelle aletaan etsiä pian uutta päätoimittajaa.

Kuitenkaan täysin Wintour ei ole jättämässä Vogueta taakseen, vaan hänen kerrotaan aikovan jatkaa lehteä julkaisevan Condé Nast -kustannusyhtiön kansainvälisenä sisältöjohtajana sekä Voguen globaalina toimituspäällikkönä.

Tuleva Yhdysvaltojen Voguen päätoimittaja – kuten kaikkien muidenkin maiden lehtien päätoimittajat – vastaa suoraan Wintourille.

75-vuotias Wintour aloitti päätoimittajan tehtävässään vuonna 1988. Hän on yksi muotimaailman vaikutusvaltaisimmista ihmisistä, jota on ylistetty tavasta, jolla hän on uudistanut Vogueta. Wintour luotsaa myös vuosittaista Met-gaalaa, joka on yksi merkittävimmistä muotitapahtumista.

Vuonna 2003 ilmestyneen Paholainen pukeutuu Pradaan -kirjan kerrotaan perustuvan kirjailija Lauren Weisbergerin kokemuksiin Wintourin assistenttina. Kirjaan perustuva elokuva ilmestyi vuonna 2006, jossa muotilehden päätoimittajaa esittää Meryl Streep.