Sanna Marin poseeraa pariisittarena mustissa asuissaan – myös brittimedia noteerasi reissun

Marin jakoi reissultaan kuvia Instagramiin 3. lokakuuta. Hänellä on useammassa kuvakarusellin otoksessa yllään Beckhamin suunnittelema musta mekko, jolla on Beckhamin verkkosivujen mukaan hintaa 990 euroa. Mekon asusteena Marinilla on niin ikään Beckhamin suunnittelema musta pikkulaukku, jolla on hintaa 750 euroa.