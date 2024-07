Yhdysvaltalaisessa kykyohjelmassa esiintynyt Ada haluaa olla kepparimaailman Aira Samulin

Suomalainen keppihevosharrastaja Ada Filppa ,24, ilahdutti esiintymällä suositussa America’s Got Talent -ohjelmassa. Filppa sai tuomaristolta positiivisia, joskin hämmästyneitä kommentteja. MTV Uutiset tavoitti Filpan, joka työskentelee parhaillaan New Yorkissa.

Vaikka jatkopaikkaa kisassa ei tullutkaan Filppa on tyytyväinen suoritukseensa. Hän kertoo, että yleisö Yhdysvalloissa on ihanaa, koska he eläytyvät isosti ja reagoivat valtavalla voimalla. Erityisesti häntä ilahduttaa se, että laji sai valtavasti näkyvyyttä. Pääosin palaute on ollut positiivista.