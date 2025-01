Suomalainen Ada yllätti yhdysvaltalaisohjelmassa: "Jalkani tärisivät, kun astelin lavalle"

Suomalainen Ada ilahdutti suositussa America’s Got Talent -ohjelmassa keppihevosharrastuksellaan.

Suomalainen keppihevosharrastaja Ada Filppa, 24, ilahdutti esiintymällä suositussa America’s Got Talent -ohjelmassa. Filppa sai tuomaristolta positiivisia, joskin hämmästyneitä kommentteja. MTV Uutiset tavoitti Filpan, joka työskenteli New Yorkissa.

– Viihdyin täällä viime kesän ja nyt olen toista vuotta putkeen leiriohjaajana. Opetan lapsia ratsastamaan ihan oikeilla hevosilla, Filppa nauraa.

Vuosia hevosten kanssa työskennellyt Filppa kertoo America’s Got Talent -ohjelman hakuprosessin olleen todella jännittävä.

– Menin ohjelmaan miettien kymmenvuotiasta itseäni ja sitä, kuinka onnellinen olisin silloin ollut, jos olisin nähnyt keppihevostelua televisiossa.

Ada Filppa ilahdutti Yhdysvaltalaisohjelmassa.

Filpan mukaan heinäkuussa Yhdysvalloissa nähty jakso kuvattiin huhtikuussa 2024.

– Minulla oli noin kuukausi aikaa valmistella esitystäni, ennen kuvauksia.

Itse kuvauspäivät olivat Filpan mukaan antoisat, mutta myös raskaat. Hänen osaltaan kuvaukset Los Angelesissa kestivät kaksi päivää. Filppa kertoo hämmästyneensä, kuinka massiivisesti yhtä Yhdysvaltojen suosituimmista ohjelmista tehdään.

– Suomessa on tottunut siihen, että sinun kanssasi työskentelee yksi tai kaksi ihmistä, mutta tuolla kanssani työskenteli noin kymmenen, Filppa totaa.

– Jokaisella toimella ja jokaisella asialla oli oma nimetty henkilönsä ja se tuntui isolta ja villiltä. Mittakaava on aika eri, hän lisää edelleen hämmentyneenä.

Filppa kertoo itse esityksen menneen nopeasti ja tavanneensa tuomariston ainoastaan esityksen jälkeen.

– Minua jännitti todella paljon. Jalkani tärisivät, kun astelin lavalle, mutta esityksen jälkeen olin todella ylpeä, että menin sinne, Filppa naurahtaa.

Hän kertoo ilahtuneensa, kun selvisi, että tuomareista Howie Mandel tiesi keppihevostelun jo ennestään.

– Hän on puhunut lajista omassa suositussa podcastissaankin ja kokeillut lajia, Filppa iloitsee.

Vaikka jatkopaikkaa kisassa ei tullutkaan Filppa on tyytyväinen suoritukseensa. Hän kertoo, että yleisö Yhdysvalloissa on ihanaa, koska he eläytyvät isosti ja reagoivat valtavalla voimalla. Erityisesti häntä ilahduttaa se, että laji sai valtavasti näkyvyyttä. Pääosin palaute on ollut positiivista.

– Paljon ollut kannustavia ja iloisia kommentteja. Monet ovat sanoneet, että ”wow todella rohkeaa”. Ehkä se, että tekee omaa juttuaan, inspiroi ihmisiä. Tottakai myös negatiivinen palaute kuuluu tähän ohjelmaan, Filppa toteaa.

Tulevaisuudessa Filppa haluaa tehdä lajiaan tunnetuksi ympäri maailmaa. Hänen mukaansa laji on nousemassa Yhdysvalloissa ja ensimmäiset mestaruuskilpailut järjestetään piakkoin. Tulevaisuuden suunnitelmat Filpalla on selkeät.

– Toivon, että saan tehdä töitä soveltavan liikunnan parissa ja somessa, niin kuin tälläkin hetkellä.

– Maailmalla haluaisin olla keppareiden Anna Wintour ja suomalaisille kepparimaailman Aira Samulin, Filppa toteaa iloisesti.

Voit katsoa Ada Filpan ilahduttavan esityksen alla olevalta videolta!