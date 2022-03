Olympiavoimistelijasta politiikoksi – tämä kaikki tiedetään Vladimir Putinin huhutusta naisystävästä

Vuosien mittaan presidentti on kuitenkin yhdistetty romanttisesti useaan eri naiseen, joista erityisesti huhuja on liikkunut voimistelun olympiavoittaja Alina Kabajevasta.

Parin on kerrottu pitäneen yhtä jo vuodesta 2008 saakka.

The Sun kokosi yhteen kaiken, mitä Kabajevasta tiedetään.

Ansioitunut voimistelija siirtyi politiikkaan

Kabajeva voitti Ateenan olympialaisissa vuonna 2004 kultaa ja Sydneyn olympialaisissa vuonna 2000 pronssia. Tämän lisäksi naisella on 14 MM-mitalia ja 21 EM-mitalia.

Vuonna 2014 Kabajeva hyväksyi hallituspestin National Media Groupista, joka on Venäjän suurin mediaryhmittymä.

Huhuttu suhde Putiniin

Kabajeva yhdistettiin ensimmäistä kertaa Putiniin jo vuonna 2008. Nainen on itse kiistänyt väitteet hänen ja Putinin suhteesta, mutta se ei ole lopettanut huhuja, joiden mukaan pari olisi mahdollisesti kihloissa tai naimisissa tai että heillä olisi yhteinen salainen perhe.

Kabajeva on myös esiintynyt julkisuudessa sormus kädessään, jota hän yritti raportoidusti vieläpä piilotella kameroilta.

The Sunille avautuneen moskovalaislähteen mukaan Putin on kuitenkin erittäin tarkka yksityisyydestään ja se, ettei Kabajevaa ole nähty vuosiin julkisuudessa on ehkäpä suurin vihjaus sen suuntaan, että heillä olisi salainen perhe yhdessä.