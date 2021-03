Virossa asuva Jari matkustaa työnsä vuoksi Suomen ja Viron väliä jatkuvasti: Tällainen hintaero testeissä on maiden välillä: "En voi uskoa korviani"

Matkustaminen on Jarin työn kannalta välttämätöntä.

– Meillä on energiasektorin projektointiyritys ja meillä on molemmilla puolilla (rajaa) toimintaa. Kuljemme väliä jatkuvasti. Olemme usein viikon tai kaksi jommallakummalla puolella.

Testaus kunnallisella puolella ei onnistu ilman oireita

Suomen päässä kunnallisen terveydenhoidon tarjoamaan testiin Jarilla ei ole mahdollisuutta mennä, sillä testiin vaadittaisiin esimerkiksi se, että on jokin Covid-19 taudin oireista. Testiin pääsy määritellään omaolo.fi -palvelun arvion perusteella.

Jarin työterveyshuolto on Mehiläisessä. Jarin mukaan ajanvaraus testiin tapahtuu lääkärin puhelinajan ja lähetteen kautta, joka yksistään maksaa 39 euroa. Itse testi maksaa 249 euroa ja testitodistuksen kirjoittaminen maksaa 39 euroa.

Jarin vaimo työskentelee yrityksessä assistenttina ja mikäli hän tulee mukaan, on yhteissumma kerrottava kahdella.

– Eli että saamme matkaa varten todistuksen, maksaisi se meille 654 euroa. On uskomatonta, että tämän verran se maksaa, jos haluamme todistuksen käteemme.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto n linjauksen mukaan Suomeen tultaessa on nyt esitettävä todistus negatiivisesta koronatestituloksesta tai suoritettava koronatesti rajalla.

Testauspalvelut Viron päässä suorittaa Confido, joka on Virossa terveyspalveluja tuottava yritys vastaavalla tavalla kuin Suomen yksityiset lääkäripalvelut.

Confido on aloittanut testipalvelunsa satamassa tällä viikolla.

Tallinnasta Suomeen tullessa testin hinta on 70 euroa ja tuloksen saa 24 tunnin sisällä.

Viroon päin mentäessä testi maksaa 49 euroa Tallinnan päässä. Pysyvästi Virossa asuvienkin on mentävä testiin, mikäli haluaa välttyä karanteenilta.

Hinnoissa on räikeä ero

– Testaus vaaditaan meiltä joka ikinen kerta. Todistus saa olla enintään 72 tuntia vanha ja kun rajan ylittää, paperi on mitätön.

– Viron hinta Suomen hintaan verrattuna on sellainen, etten voi uskoa korviani, onko asia oikeasti näin.

Suomessa Pihlajalinnan hinta lähentelee samaa luokkaa kuin Mehiläisessä, jota Jari käyttää. Testin hinta Pihlajalinnassa ilman Kela-korvausta on 212,30 euroa. Terveystalossa hinta on 235 euroa ilman Kela-korvausta.

– Se on sinänsä hyvä, että tuota oikeasti kontrolloidaan. Pidämme erittäin tarkasti huolta terveydestämme, käytämme maskia, huolehdimme käsihygieniasta, sekä noudatamme turvaetäisyyksiä ja muita rajoituksia. Emme todellakaan halua tartuntaa ja myöskin ajattelemme muiden ihmisten terveyttä, Jari sanoo.

Jarilla ja tämän vaimolla on Suomen kansalaisuus ja Suomen passit, joiden avulla he pääsevät Suomeen ja myös pois Suomesta. Karanteenilta välttyäkseen testitulokset ovat kuitenkin välttämättömiä.

Rajan ylittämisen säännöt ovat "epäselviä ja sekavia"

Yksi Jarin asiakasyrityksistä on myös huoltovarmuusketjun kannalta välttämättömällä alalla. Tällaisten henkilöiden maahanpääsyä ei ole rajoitettu koko koronakriisin aikana.

He saavat edelleen tulla Suomeen normaalisti ilman karanteenijärjestelyjä. Tämä koskee myös Jaria silloin kun hän on tällaisen alan yrityksen asialla.

– Minulla on joka kerta ollut firmasta mukanani todistus, joka pohjaa asiakasyritystemme tarpeisiin. Osa asiakkaistamme on kriittisten alojen yhtiöitä. Siitä minulla on todistus ja sitä ei olla yhtään kertaa rajalla vielä kysytty. Yritin sitä näyttää ja minulle sanottiin vain, että ei tarvitse, mene vain.