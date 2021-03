Euroopan koronaydin on nyt naapurissa: Virossa yli 1200 päivätartuntaa, uudet tiukat rajoitukset saivat kansalta vastalauseryöpyn – korona joka viidennellä testatulla

Viron koronaluvut ovat viime päivinä tehneet ennätyksiä ja maa on Euroopan pahimpia koronapesäkkeitä. Viimeisen vuorokauden aikana uusia tapauksia tuli jälleen yli 1200 ja ilmaantuvuusluku on 100 000 asukasta kohti 989. Lähes 20 prosenttia testatuista oli positiivisia. Koronan aiheuttamiin seurauksiin on kuollut 589 ihmistä.