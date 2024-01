Virolaisyritys rantautui Suomeen hoitamaan sairaaloiden yöpäivystyksiä

Jo kuusi sairaalaa Suomessa on hankkinut ainakin osan yöpäivystyksestään virolaisyritykseltä. Päivystyksen ulkoistukseen on päädytty, koska omat virkalääkärit tarvitaan päivätöissä – tai koska omat lääkärit eivät halua tehdä pitkiä yöpäivystyksiä.

– Päiväaikainen työ on niin raskasta, että sitten ei jakseta enää myös iltaa ja yötä tehdä. Ja jos lääkäri on yöllä töissä päivystämässä, niin silloin hän ei voi seuraavaa päivää tehdä töitä terveyskeskuksessa.

Yöpäivystys on raskasta firmasta riippumatta, kertoo Sairaala Novan vuorovastaava Ansa Paananen .

– Todella kiirettä, ei voi muuten kuvata. Ja kun puhelin soi, se on hankala lääkärille, kun silloin ei voi katsoa paikalla potilaita, koska pitää olla puhelimessa.

Kielitaito mietityttää

Suurin osa yöpäivystyslääkäreistä on yhä suomalaisia.

– Tähän asti on ollut hyvin paljon samoja lääkäreitä, jotka on aiemminkin meillä yöpäivystyksiä tehneet ja suurin osa heistä on ihan suomalaisia. Esille ei ole tullut kielivaikeuksia, toteaa Keski-Suomen hyvinvointialueen Prokki.