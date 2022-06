Virolaiseksi yhtyeeksi julistautunut Teflon Brothers kertoo, mitä muutos tarkoittaa sen musiikille ja keikkailulle: "Ei ole mitään järkeä..."

– Olemme varsinkin viime aikoina vielä enemmän ruvenneet käymään Virossa keikoilla, meillä on ollut tänäkin vuonna 7–8 keikkaa Virossa. Siellä kaikki sujuu, kaikki on halpaa, sinne on siistiä lähteä bilettämään, Heikki Kuula luettelee.

– Suomen kieli on niin omalaatuinen, niin sen viemisessä on jokin kutkuttava asia. Sen takia tuntuu, että jos pitää valita joku maa, missä on mahdollista, että Suomen kielinen musiikki ymmärretään, niin kyllä se on Viro, hän jatkaa.