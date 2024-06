Ensiesitys: Saunapäivä sai Teflon Brothersin julkaisemaan biisin yllätysnimen kanssa

Suomen suosituimpiin rap-yhtyeisiin kuuluvan Telfon Brothers on Mikko Kuoppalan , eli Pyhimyksen, mukaan saunankestävä bändi.

– Heikki Kuula on Suomen Saunaseuran jäsen, itselläni on neljä erilaista saunaa ja Voli vastaa siitä, että keikkarundeillakin on riittävästi saunapausseja.