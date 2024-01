Nämä kappaleet kuullaan Levyraadissa – Robin Packalenin uusi musiikkivideo ensiesityksessä

Jaksossa kuullaan ja nähdään muun muassa Robin Packalenin uusi sinkku Kuumilla hiilillä, brittiläisen indierockyhtyeen The Last Dinner Party kappale My Lady of Mercy, kotimaisen Tiikerin vuosi- yhtyeen tuore julkaisu Sirkka Linnea, rap-yhtye Rögeltä kappale Rögsätown sekä Katariina Juseliuksen ja Teflon Brothersin uuden Mikkeli mielessäin -kappaleen musiikkivideon ensiesitys.