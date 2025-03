Seiska: Pyhimyksen vaimo on hakenut avioeroa – räppäriltä yllättävä somejulkaisu

Pyhimyksen vaimo on jättänyt avioerohakemuksen.

Artisti Pyhimyksen eli Mikko Kuoppalan vaimo on hakenut yksin avioeroa 20. helmikuuta. Asia vahvistettiin MTV Uutisille Helsingin käräjäoikeudesta. Erohakemuksesta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Kuoppala tapasi vaimonsa alunperin keikallaan 2000-luvun alkupuolella. Pari ajautui juttelemaan kunnolla vasta myöhemmin, kun he törmäsivät liikennevaloissa Kaisaniemessä. Nyt pariskunta on ehtinyt olla naimisissa 15 vuotta ja heillä on yhdessä kaksi lasta.

Myös Teflon Brothers -yhtyeestä tuttu Kuoppala on aikaisemmin kohauttanut esiintyessään keikoillaan päihtyneen oloisena. Tällöin Kuoppala kuitenkin kommentoi Helsingin Sanomille, että hän vain esitti humalaista ja esimerkiksi lavalla tapahtunut kaatuilu oli suunniteltua.

Erohakemuksen jälkeen Kuoppalan Instagram-tilille on ilmestynyt kaksi julkaisua. Toinen huomiota herättävä julkaisu on tehty yöllä 5. maaliskuuta. Kuvassa on kyltti, jossa on englanninkielinen teksti.

– Olen täysin raitistunut. Tiedät, että haluan. Tiedät, että en voi, kuvassa lukee.

– Älä kysy miksen juo. Älä tarjoa minulle mitään. Älä suostu, jos ehdotan, Kuoppala kirjoittaa kuvatekstissä.

Tuntien kuluttua kuvan julkaisusta Kuoppala on itse käynyt vielä kommentoimassa julkaisua.

– Kaljaa tekisi mieli. Mutta olen dokannut itseni alle 18v-tasolle, niin en saa, kommentti kuuluu.

