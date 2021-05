Viro avaa kauppoja ja ravintoloita – "Kovasti odotellaan suomalaisia terasseja täyttämään"

– Tässä on koko koronavuosi takana ja bruttokansantuote on laskenut 8-9 prosenttia, Saraste kertoo.

Koronarokotuksia on Virossa alettu antaa tihenevään tahtiin. Ensimmäisen rokotteen on saanut noin 340 000 virolaista. Lisäksi noin 200 000 maan kansalaista on sairastanut koronan. Luvut ovat varsin suuria, sillä virolaisia on 1,4 miljoonaa.