Viranomaistiedot: Kymmeniä oletettuja turvapaikanhakijoita saapunut Kostamukseen

Kantomaa kertoo, että Vartiuksen raja-aseman vartiopäällikön mukaan viranomaisilla on tiedustelutietoa siitä, että useita kymmeniä turvapaikanhakijoiksi oletettuja henkilöitä on jo saapunut reilun sadan kilometrin päässä sijaitsevaan Kostamukseen.

– Rajaviranomaiset eivät kertoneet, mikä on se isoin skenaario, mihin ollaan valmistauduttu. Mutta kaikki tämä, mitä olemme tänään nähneet, on ennalta harjoiteltua. Esimerkiksi Vartiuksen raja-asemalla on erilaista teknistä valvontaa, vaikka se tällä hetkellä onkin suljettu. Äskettäin rajalla liikkuivat moottorikelkkapartiot, jotta kukaan ei pääsee rajaa ylittämään mistään muualta.