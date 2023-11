Vartiuksen raja-aseman päällikkö: Tilanne vaikea, Venäjä ei noudata sopimuksia

Kinnusen mukaan tänään 13 ihmistä on hakenut tilapäistä suojelua Suomen puolella. Samaan aikaan Venäjä on kieltäytynyt noudattamasta yhteistä sopimusta ja on puskenut lisää turvapaikanhakijoita kohti Suomea. Nyt asiasta on lähetetty toistamiseen kirjallinen ilmoitus.