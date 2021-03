Oletko ostamassa kiinalaisia koronamaskeja? Harkitse vielä, sillä Kiina-maskeja on jouduttu hävittämään vakavien puutteiden vuoksi

Suomeen saapuu vuositasolla satojamiljoonia yksittäisiä koronamaskeja ulkomailta. Eniten laatuongelmia on ollut Kiinasta tulleissa maskeissa. MTV Uutiset selvitti tilannetta Tullista, Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sekä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeasta.

Etenkin Kiinassa valmistettuja tehokkaampana tunnettuja FFP2-maskeja on jouduttu jopa hävittämään, koska ne eivät ole täyttäneet asetettuja korkeita laatukriteerejä. Aluehallintovirastojen tarkasteluun on päätynyt vuodessa noin 500 ulkomailta tullutta maskikuormaa. Näistä viitisen prosenttia on saanut kieltopäätöksen.